Тюменские школьники узнают о прошлом страны и региона в историческом парке

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Ученики третьего, пятого и седьмого классов тюменской школы № 7 посетили арт-резиденцию Stories в Историческом парке "Россия - моя история". Они побывали на серии мастер-классов "Деревянное зодчество Тюмени" и "Красота камня". Школьники не только узнали много интересного, сообщается на сайте исторического парка, но и научились делать новые красивые вещи.

А пятиклассники школы № 51 побывали на мастер-классе "Рыцарский щит". Они узнали, когда и при каких обстоятельствах у России появился государственный герб, что такое геральдика, как правильно блазонировать (описывать) герб. Также ребята попробовали свои силы в составлении собственного герба в рамках традиционных средневековых правил.

В Историческом парке "Россия – моя история" реализуется программа по взаимодействию со средней школой "КультУра". По данным пресс-службы Тюменской областной думы, в 2022 году в учреждении проведено 1 тыс. 578 уроков истории, которые посетили 47 тыс. школьников.