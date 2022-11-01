49 краснодонцев получают специализированное лечение в клиниках Тюмени

| Фото: t.me/krasnodoninfo | Фото: t.me/krasnodoninfo

49 краснодонцев получают специализированное лечение в клиниках Тюмени. Первая группа из 19 жителей Краснодона и Краснодонского района прошла лечение, включая высокотехнологичное в начале октября. Трое пациентов еще остаются в Тюменской области на долечивании, а вторая группа из 30 человек отправилась 18 ноября, сообщила администрация Краснодона и Краснодонского района в Telegram-канале.

"20 человек мы направили на эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, четырех – в кардиологический центр для операций на сердце и шесть - в офтальмологический", - пояснила заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Краснодонской ЦГМБ Яна Демидова.

По ее словам, пациенты, которые уже вернулись домой, очень довольны результатами лечения, выражают признательность руководству Тюменской области и врачам за возможность поправить свое здоровье.

Получить высокотехнологичную специализированную помощь они смогли в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, городом Краснодоном и Краснодонским районом.