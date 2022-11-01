  • 19 ноября 202219.11.2022суббота
  • USD60,3741
    EUR62,4484
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают присоединиться к марафону "100 миллионов для Победы"

Общество, 10:41 19 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марафон "100 миллионов для Победы" продолжается в Тюменской области. Акция "24 часа добрых дел" пройдет в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Зрителям представят трансляции концертов, спектаклей, мастер-классов от артистов ТКТО, сообщает региональный информационный центр.

Выручку от продажи билетов организаторы перечислят в фонд акции на покупку дополнительного обмундирования для мобилизованных из Тюменской области.

Телемарафон стартует в 14 часов и продлится до 20 часов. Присоединиться можно: на сайте "Тюменское время", 21 кнопка, "Твоя Тюмень", 22 кнопка, радиостанции "Диполь ФМ", "Мир", ВКонтакте, Одноклассники.

Также перевести средства можно по QR-коду или реквизитам на сайте Тюменьдляпобеды.рф. Тюменцы уже собрали 29 млн 309 тыс. 324 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# марафон , ТКТО , Тюменское время

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 19.11.2022Тюменцам расскажут, какие инструменты создания сценария помогают удержать внимание зрителя
10:45 19.11.2022Андрей Пантелеев: туристический маршрут "От Кремля до Кремля" станет новой точкой роста
10:41 19.11.2022Тюменцев приглашают присоединиться к марафону "100 миллионов для Победы"
09:36 19.11.2022Заявления от выпускников прошлых лет по сдаче ЕГЭ принимают до февраля