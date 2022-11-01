Тюменцев приглашают присоединиться к марафону "100 миллионов для Победы"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марафон "100 миллионов для Победы" продолжается в Тюменской области. Акция "24 часа добрых дел" пройдет в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Зрителям представят трансляции концертов, спектаклей, мастер-классов от артистов ТКТО, сообщает региональный информационный центр.

Выручку от продажи билетов организаторы перечислят в фонд акции на покупку дополнительного обмундирования для мобилизованных из Тюменской области.

Телемарафон стартует в 14 часов и продлится до 20 часов. Присоединиться можно: на сайте "Тюменское время", 21 кнопка, "Твоя Тюмень", 22 кнопка, радиостанции "Диполь ФМ", "Мир", ВКонтакте, Одноклассники.

Также перевести средства можно по QR-коду или реквизитам на сайте Тюменьдляпобеды.рф. Тюменцы уже собрали 29 млн 309 тыс. 324 рубля.