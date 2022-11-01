В Тюменской области шесть компаний и 96 жителей перевели средства на поддержку мобилизованных за четыре часа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 379 тыс. 291 рубль собрали жители Тюмени за первые четыре часа марафона "100 миллионов для Победы". Такие данные на 14 часов 19 ноября приводит информационный центр правительства Тюменской области.

Из этой суммы 1 млн 232 - средства шести компаний, имеющих статус юрлица. 147 тыс. 291 рублей - 96 жителей региона.

Всего, с учетом первого дня марафона, собрано 30 млн 909 тыс. 815 рублей.

Марафон "100 миллионов для Победы" проходит в Тюменской области 18 и 19 ноября. Акция "24 часа добрых дел" началась в прямом эфире телеканала "Тюменское время". Зрителям представляют трансляции концертов, спектаклей, мастер-классов от артистов ТКТО. Выручку от продажи билетов организаторы перечислят в фонд акции на сбор средств на покупку дополнительного обмундирования для мобилизованных из Тюменской области.

Перевести средства можно по QR-коду или реквизитам на сайте Тюменьдляпобеды.рф.