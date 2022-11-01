Ярмарки, лекции, мастер-классы, своп: в Тюмени открыли экофестиваль "Поколение Eco G"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 мастеров представили свои товары на экологическом фестивале "Поколение Eco G", который проходит на рынке "Алебашевский Bazar" в Тюмени 19 и 20 ноября. В эти дни здесь можно купить натуральную косметику, свечи, украшения из вторичных материалов, вязаные вещи из натуральных волокон, сладости, местные дикоросы и многое другое.

"Во время регистрации на фестиваль мы задавали мастерам вопросы - является ли их товар этичным и экологичным? Важно, чтобы он не вредил животным и окружающей среде. Уже по ответам и проходил отбор", — поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель проекта Анастасия Ангер.

Кроме маркета в программе — лекции, где выступают федеральные спикеры. Так, координатор проекта kapoosta.ru Екатерина Каляева рассказала участникам, как вести экологичный образ жизни в современном мире, а Лев Шмаков, директор по связям с общественностью компании "Миротворец", - как найти партнеров для реализации своих идей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Параллельно работают экомастерские. За два дня пройдет 10 мастер-классов. Тюменцев научат рисовать открытки на чековой бумаге, шить экомешочки, расписывать шопперы, создавать украшения из бумажной лозы, экобумагу ручного отлива, делать конфеты из разных сухофруктов и костомизировать одежду.

"Здесь на фестивале все материалы предоставляются бесплатно. Например, у нас рисуют на шопперах акварельными красками, делая их индивидуальными. Потом их можно постирать и создать уже другой рисунок, под свое настроение. Таким образом мы работаем над экологичным просвещением тюменцев", - пояснила партнер фестиваля, президент благотворительного фонда "Из дома в дом" Ксения Булдакова.

Также на фестивале открыт своп для обмена хорошими, но ненужными вещами. Это экоинициатива, поддерживающая тренд на осознанное потребление, а еще напоминание о том, что бездумно избавляться от ненужных предметов не стоит: лучше отдать их тем, кому они пригодятся, отметила Ксения Булдакова, отвечающая за площадку.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Здесь можно поменять шапку, куртку, кофту, туфли, книги, ручки или любую другую канцелярию на то, что ты давно хотел. Это такая альтернатива денежному обмену. Первые товары предоставлены нашим фондом и "Молодой гвардией". Еще, раз я занимаюсь реставрацией одежды, имею возможность ее переработать, поэтому предлагаю принести людям вещи с пятнышками или небольшими дефектами. На мероприятии мы даже научим участников ремонтировать их", - добавила президент благотворительного фонда.

Фестиваль работает с 13 до 18 часов в субботу и воскресенье. Полная программа — по ссылке.

Напомним, проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. "Надеемся, что в следующем году сделаем серию подобных эколого-просветительских мероприятий", — резюмировала руководитель инициативы Анастасия Ангер.

Виктория Макарова