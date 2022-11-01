70 курсантов Тюменской области отметят нагрудным знаком "Отличник подготовки к военной службе"
центр Аванпост
70 ребят из 15 муниципалитетов Тюменской области пройдут контрольно-тестовые задания на базе центра "Аванпост" с 19 по 27 ноября. По итогам получат нагрудные знаки "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области".
По информации организаторов, три этапа испытаний подготовлено для курсантов. Только при успешном выполнении кандидат получает право ношение нагрудного знака.
центр Аванпост
Торжественное вручение нагрудных знаков пройдет 6 декабря на ежегодном региональном слете "Юные ратники", где традиционно подводят итоги уходящего года.