70 курсантов Тюменской области отметят нагрудным знаком "Отличник подготовки к военной службе"

центр Аванпост центр Аванпост

70 ребят из 15 муниципалитетов Тюменской области пройдут контрольно-тестовые задания на базе центра "Аванпост" с 19 по 27 ноября. По итогам получат нагрудные знаки "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области".

По информации организаторов, три этапа испытаний подготовлено для курсантов. Только при успешном выполнении кандидат получает право ношение нагрудного знака.

центр Аванпост центр Аванпост

Торжественное вручение нагрудных знаков пройдет 6 декабря на ежегодном региональном слете "Юные ратники", где традиционно подводят итоги уходящего года.