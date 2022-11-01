Тюменцы собрали более 8 млн рублей за два дня акции "100 миллионов для Победы"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

8 млн 8 тыс. 84 рубля собрали тюменцы за два дня марафона "100 миллионов для Победы". По итогам второго дня акции, 19 ноября, юридические лица перечислили на поддержку мобилизованных тюменцев 1 млн 247 тыс. рублей. Жители передали 1 млн 866 тыс. 760 рублей.

По данным регионального инфоцентра, всего за день зачислено на счет марафона 3 млн 113 тыс. 760 рублей.

В рамках акции прошли выступления творческих коллективов в четырех торговых центрах Тюмени.

ТКТО реализовало 700 билетов на 210 тыс. рублей. Эти средства будут также перечислены на счет акции.

Общая сумма поддержки за все время акции составила 32 млн 644 тыс. 285 рублей.