Фильмы о героях Донбасса покажут в российских кинотеатрах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линейку документальных фильмов о спецоперации запустят Минкультуры России и Фонд кино.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, прокат будут осуществлять в кинозалах, переоборудованных благодаря нацпроекту "Культура". Показы пройдут в рамках проекта "Фонд Кинопрокат". Благодаря ему планируют репертуар в обновленных кинозалах в населенных пунктах численностью населения до 500 тыс. человек. С 2022 года программа расширена: теперь в проект могут войти любые кинотеатры и кинозалы.

Ранее в этом году Минкультуры России провело отдельный конкурс среди кино по сюжетам о новейшей истории. Авторы представили сюжеты о спецоперации, героизме защитников Донбасса. Производство уже началось.