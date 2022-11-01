Фильмы о героях Донбасса покажут в российских кинотеатрах
Линейку документальных фильмов о спецоперации запустят Минкультуры России и Фонд кино.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, прокат будут осуществлять в кинозалах, переоборудованных благодаря нацпроекту "Культура". Показы пройдут в рамках проекта "Фонд Кинопрокат". Благодаря ему планируют репертуар в обновленных кинозалах в населенных пунктах численностью населения до 500 тыс. человек. С 2022 года программа расширена: теперь в проект могут войти любые кинотеатры и кинозалы.
Ранее в этом году Минкультуры России провело отдельный конкурс среди кино по сюжетам о новейшей истории. Авторы представили сюжеты о спецоперации, героизме защитников Донбасса. Производство уже началось.