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14 команд соревновались в военно-спортивной игре на базе ТВВИКУ

Общество, 16:30 20 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

14 команд соревновались в военно-спортивной игре с элементами квеста "Штурм. Листопад" на базе учебного центра ТВВИКУ в Тюмпени, сообщает информационный центр правительства региона.

Коллективы состязались в физподготовке, переводили документы, проводили расчеты наблюдательного поста, стреляли из автоматов АК-74, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это уже второй этап состязаний, которому предшествовал IT- конкурс, где участники представляли цифровой продукт по истории 368 стрелковой дивизии, которая формировалась в 1941 году в Тюмени.

Руководитель проекта, полковник в запасе Сергей Кривошеин отметил: "Сочетание современных технологий и решения в применении тех знаний, которые получают в учебных заведениях при выполнении тактических задач - главное при подготовке будущих воинов. Участие в штурме принимали 14 команд, которые выдвинуты колледжами Тюмени, Ишима, двумя школами и двумя патриотическими центрами"

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

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