Тюменские студенты-медики стали третьими на II Всероссийской олимпиаде по хирургии

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Тюменская команда студентов-медиков завоевала бронзу по итогам II Всероссийской олимпиады "Оперативная хирургия органов малого таза", разделив ее с Тихоокеанским ГМУ. Победа досталась медицинскому университету им. Пирогова. Серебро олимпиады взяли представители медицинского университета им. Мечникова, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

На олимпиаду в Тюмень приехали 16 команд из разных регионов страны, в том числе из Владивостока, Москвы, Перми, Черкесска, Санкт-Петербурга и других городов.

В тюменскую команду вошли 11 обучающихся 2-6 курсов.

"Сейчас они не только отработали практические навыки, но и научились работать в условиях конкуренции и стресса. У нашей команды это неплохо получилось. К международной студенческой олимпиаде имени академика Перельмана мы рассчитываем основательно подготовиться и включить в состав делегации представителей младшего звена", - рассказала председатель организационного комитета олимпиады, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии ГМУ Лариса Вихарева.

Хирургические конкурсы прошли по четырем направлениям: гинекология, детская хирургия, колопроктология и урология. Участники решали ситуационные задачи и выполняли практические задания. Хирургические манипуляции студенты проводили на кадаверном материале животных. Действия будущих врачей оценивали преподаватели Тюменского медицинского университета и эксперты от команд-участниц. Учитывались, среди прочего, время выполнения задания, безопасность при манипуляции инструментами и иглой, аккуратность при работе с тканями, равномерность стежков, слаженность действий бригады.