Проект "Tyumen City. Что говорят иностранцы" представят на улице Дзержинского в декабре

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Проект "Tyumen City. Что говорят иностранцы" представят в информационном киоске на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в декабре. 15 студентов ТИУ из России, Китая, стран Африки и Востока на родном языке расскажут о Тюмени в формате живого присутствия.

Как рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова, собрано 200 видео по пяти тематическим полям, в каждом из которых 10 локаций с роликами на четырех языках.

"Востребованность проекта заключается в формировании привлекательного облика тюменского региона и для граждан РФ, и для иностранцев путем создания современного информационного видео ресурса на четырех языках: русском, английском, китайском, арабском. Он реализован на средства гранта программы "Родные города" компании "Газпром нефть", - сказала Светлана Погорелова.

На стадии разработки проекта был проведён социологический опрос по отбору локаций для съёмок видеороликов среди студентов и преподавателей вуза. Важно было показать Тюмень через призму культуры разных народов, отмечает руководитель проекта.

Чтобы воспользоваться видеоресурсом "Tyumen City. Что говорят иностранцы"" нужно выполнить три действия: выбрать тематическое поле: история, градостроительство, культура, экоТюмень, жилые кварталы; определиться с локацией и языком.

Проект будет работать на постоянной основе, добавляет Светлана Погорелова, и пополняться новыми роликами об интересных местах Тюмени.

Анжела Лебедева