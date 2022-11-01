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Проект "Tyumen City. Что говорят иностранцы" представят на улице Дзержинского в декабре

Общество, 16:17 21 ноября 2022

предоставлено авторами проекта

Проект "Tyumen City. Что говорят иностранцы" представят в информационном киоске на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в декабре. 15 студентов ТИУ из России, Китая, стран Африки и Востока на родном языке расскажут о Тюмени в формате живого присутствия.

Как рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова, собрано 200 видео по пяти тематическим полям, в каждом из которых 10 локаций с роликами на четырех языках.

"Востребованность проекта заключается в формировании привлекательного облика тюменского региона и для граждан РФ, и для иностранцев путем создания современного информационного видео ресурса на четырех языках: русском, английском, китайском, арабском. Он реализован на средства гранта программы "Родные города" компании "Газпром нефть", - сказала Светлана Погорелова.

На стадии разработки проекта был проведён социологический опрос по отбору локаций для съёмок видеороликов среди студентов и преподавателей вуза. Важно было показать Тюмень через призму культуры разных народов, отмечает руководитель проекта.

предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта предоставлено авторами проекта ﻿

Чтобы воспользоваться видеоресурсом "Tyumen City. Что говорят иностранцы"" нужно выполнить три действия: выбрать тематическое поле: история, градостроительство, культура, экоТюмень, жилые кварталы; определиться с локацией и языком.

Проект будет работать на постоянной основе, добавляет Светлана Погорелова, и пополняться новыми роликами об интересных местах Тюмени.

Анжела Лебедева

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# иностранцы , студенты , ТИУ , улица Дзержинского

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