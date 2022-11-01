Более 300 тюменцев прошли обучение в "Школе ухода" в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тюменцев прошли обучающий практикум по организации домашнего долговременного ухода и восстановлению здоровья близкого человека в "Школе ухода" Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации с 1 июля.

Семинары проходят бесплатно в групповом и индивидуальном формате, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления стационарозамещающих форм социального обслуживания Регионального центра активного долголетия Елизавета Катомина.

"Наши коллеги из некоммерческой организации "Третий возраст" занимались с 2019 года данным вопросом. Но хочется давать не просто теорию, нужно, чтобы было оборудование. Наш центр занимается социальным обслуживанием на дому, поэтому направление для нас не новое. В итоге мы стали их партнерами, воспользовались наработками коллег и открыли школу в июле этого года. Конечно, перед этим мы сформировали материально-техническую базу", - пояснила она.

Занятия проводят специалисты, которые уже на протяжении многих лет занимаются профессиональным обучением сотрудников социальных служб навыкам ухода. Они рассказывают и обучают тюменцев современными методиками по уходу и реабилитации, показывают, как правильно накормить тяжелобольного человека или создать ему доступные условия для проживания. В центре приобретено специальное оборудование – манекены, муляжи, противопролежневые матрасы и многое другое. Все для того, чтобы люди не просто прослушали теорию, но и применили ее на практике.

Кроме этого тюменцам, ухаживающим за больными родственниками, оказывается индивидуальная психологическая поддержка.

Как отметила Елизавета Катомина, большая часть времени отводится работе с психологами. Потому что многие говорят, что если бы знали, как раньше себя вести и правильно себя настроить, ухаживая, к примеру, за мамой или сыном, то избежали бы многих ошибок. Специалисты учат, что в жертвенность впадать нельзя. Есть своя личная, трудовая жизнь, могут быть дети, которых тоже надо вырастить и помочь. И эта гиперопека над тяжелобольными родными не должна превысить чувство долга. Люди не должны ставить крест на своей личной жизни и работе.

Возможны и выездные, онлайн и телефонные консультации. "Потому что не все готовы на аудитории рассказать о своей беде. Кто-то хотел бы в частном порядке пригласить специалиста к себе. И такие люди в Тюмени есть", - сообщила директор школы.

Следующее занятие в "Школе ухода" состоится 26 ноября. На семинар необходима предварительная запись по телефону 51-76-26. Прийти может любой желающий, даже если нет болеющего родственника. "К нам на прошлое занятие записывалась женщина. У нее все здоровы, она узнала случайно о наших курсах и решила прийти, получить эти знания. Сказала, что они прикладные и универсальные", - добавила Елизавета Катомина.

Виктория Макарова