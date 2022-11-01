Поезд Деда Мороза сделает остановку в Тюмени

| Фото: ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога | Фото: ОАО "РЖД", Свердловская железная дорога

Поезд Деда Мороза впервые сделает остановку в Тюмени. На железнодорожный вокзал города состав прибудет 28 ноября в 15 часов 40 минут.

В составе празднично оформленной передвижной резиденции 19 вагонов, во главе — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Гостей ждет развлекательная праздничная программа. Принять участие смогут все желающие.

В очередное путешествие по стране Дед Мороз отправился из Великого Устюга 22 октября. Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов.