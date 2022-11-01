Александр Моор: репродуктор индейки в Исетском районе снизит зависимость от импорта

ТГ-канал Александра Моора ТГ-канал Александра Моора

Новый племенной репродуктор по разведению индейки позволит снизить зависимость птицеводческих предприятий в импортной продукции. Торжественное открытие производственной площадки прошло в Исетском районе в присутствии президента России Владимира Путина 21 ноября.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях.

"Чуть больше года назад мы заложили камень в основание птичника, в кратчайшие сроки первый из десяти объектов репродуктора построен. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки. Это уже не первый проект, который в нашем регионе реализует наш надежный партнер - группа компаний "Дамате", - написал глава региона.

Строительство нового комплекса позволит создать не меньше 200 новых рабочих мест. Это важный социальный эффект, который появляется при реализации крупных инвестиционных проектов. Как заметил Моор, между региональным правительством и ГК "Дамате" есть договоренность о подготовке специалистов.

"Будем работать дальше, обеспечивать продовольственную безопасность региона и страны", - подытожил губернатор.