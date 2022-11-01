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Александр Моор: репродуктор индейки в Исетском районе снизит зависимость от импорта

Губернатор, 21:06 21 ноября 2022

ТГ-канал Александра Моора

Новый племенной репродуктор по разведению индейки позволит снизить зависимость птицеводческих предприятий в импортной продукции. Торжественное открытие производственной площадки прошло в Исетском районе в присутствии президента России Владимира Путина 21 ноября.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих соцсетях.

"Чуть больше года назад мы заложили камень в основание птичника, в кратчайшие сроки первый из десяти объектов репродуктора построен. Здесь будут производить инкубационное яйцо индейки. Это уже не первый проект, который в нашем регионе реализует наш надежный партнер - группа компаний "Дамате", - написал глава региона.

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Строительство нового комплекса позволит создать не меньше 200 новых рабочих мест. Это важный социальный эффект, который появляется при реализации крупных инвестиционных проектов. Как заметил Моор, между региональным правительством и ГК "Дамате" есть договоренность о подготовке специалистов.

"Будем работать дальше, обеспечивать продовольственную безопасность региона и страны", - подытожил губернатор.

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# Александр Моор , индейка , продовольственная безопасность

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