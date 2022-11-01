В Тюмени назовут лучших атлетов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по легкой атлетике в закрытых помещениях состоятся в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12) 26 и 27 ноября.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, соревнования начнутся в субботу в 16 часов, в воскресенье в 10 часов.

Участие в турнире примут спортсмены четырех возрастных групп: 2001 года рождения и старше, 2002-2003 г. р., 2004-2005 г .р. и 2006-2007 г. р. Участникам предстоит проявить свое мастерство и показать лучшие результаты в нескольких дисциплинах: бег на дистанции 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 км, 3 км (2001 г.р. и старше), 60 м бег с барьером, прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра.