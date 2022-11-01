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В Тюменской области начнут обучать специалистов на племенном репродукторе индейки

Губернатор, 10:17 22 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

21 студент учится в группе, созданной в рамках соглашения между компанией "Племенная индейка" и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, передает информационный центр правительства Тюменской области.

"После выхода на проектную мощность здесь будет больше 200 новых рабочих мест. Мы с компанией обсуждали, что необходимо максимально подготовить местных специалистов. Студенты получают образование и будут проходить производственную практику на этом объекте", - сообщил губернатор Александр Моор.

Напомним, в Исетском районе при участии президента России Владимира Путина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева запустили крупнейший в стране племенной репродуктор индейки. Для работы на этом предприятии готовят специалистов.

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# Государственный аграрный университет Северного Зауралья , Дамате , индейка

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