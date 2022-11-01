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Тюменским выпускникам предлагают подготовиться к ЕГЭ в историческом парке

Общество, 18:09 22 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ запускает для выпускников Тюменской области Исторический парк "Россия – моя история". Оплачивать занятия можно по Пушкинской карте.

По информации учреждения, уникальность программы заключается в использовании всех имеющихся экспозиций и мультимедийного контента. Материал подаётся в современном виде – интересном и понятном детям.

Это позволит детям закрыть пробелы в знаниях и сдать ОГЭ на положительную оценку, а ЕГЭ на результат 60 плюс. Тренинги-практикумы дадут возможность детям, рассчитывающим на высокий балл ЕГЭ, углубить свои знания на 90 плюс.

"Исторический парк "Россия – моя история" в рамках программы подготовки к ОГЭ-ЕГЭ начал сотрудничество с рядом школ Тюмени. Тестовые занятия проводятся с постоянной сборной группой учащихся 10-11 классов. Ребятам планируют поступать на исторические и юридические специальности, где обязателен экзамен по истории России", - рассказали в музее.

Проект бессрочный – проводится в Историческом парке по предварительной записи, как индивидуально, так и в составе группы. Занятие ведут опытные специалисты, в том числе со степенью кандидата исторических наук.

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# ЕГЭ , исторический парк «Россия - моя история» , школьники

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