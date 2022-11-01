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В Ишиме отремонтируют фасад и сделают изоляцию фундамента многопрофильного техникума

Общество, 14:52 22 ноября 2022

ТГ-канал Федора Шишкина | Фото: ТГ-канал Федора Шишкина

Ремонт Ишимского многопрофильного техникума продолжится в 2023 году. Предстоит сделать изоляцию фундамента, отремонтировать фасад, а также первый и второй этажи основного здания. Об этом рассказал глава города Федор Шишкин.

"Для того, чтобы будущие специалисты в полной мере овладели будущей профессией и пришли на работу подготовленными, созданы все условия", - отметил руководитель муниципалитета.

Ремонт начали в 2021 году, за это время привели в порядок два этажа производственного корпуса, третий и четвертый этажи основного здания. Учебные лаборатории оснащены современным оборудованием, которое есть не на каждом предприятии. По словам директора техникума Сергея Конева, на эти цели потратили более 170 млн рублей.

На сегодняшний день в ссузе учатся более 2 тыс. 500 студентов. Учебное учреждение располагается на пяти территориях: три корпуса находятся в Ишиме, по одному в Сорокинском, Казанском, Викуловском и Абатском районах.

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Инна Кондрашкина

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# Ишимский многопрофильный техникум , ремонт , Федор Шишкин

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