Тюменцы за новогоднее поздравление футболистам получат билет на матч

| Фото: vk.com/tyumen_fc | Фото: vk.com/tyumen_fc

Новогоднюю акцию объявил ФК "Тюмень" 22 ноября. За видео с пожеланиями команде можно получить пригласительный билет на матч второй лиги первенства России Тюмень - Зенит (Ижевск), сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Пожелание может быть адресовано игроку, тренеру, врачу, видеооператору и так далее. Оно должно быть в горизонтальном формате и не более 30 секунд. При отправке на почту: market@fc-tyumen.ru указать имя.

Акция продлится до 20 декабря.

"Перед Новым годом опубликуем коллективное поздравление от наших болельщиков. Каждый из тех, кто войдёт в общий видеоролик, получит два пригласительных на футбольный матч, который запланирован на 2 апреля 2023 года. К ним добавим сертификат на горячий чай и программку к этой игре", - рассказали в ФК "Тюмень".