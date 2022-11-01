  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы за новогоднее поздравление футболистам получат билет на матч

Спорт, 10:37 23 ноября 2022

vk.com/tyumen_fc | Фото: vk.com/tyumen_fc

Новогоднюю акцию объявил ФК "Тюмень" 22 ноября. За видео с пожеланиями команде можно получить пригласительный билет на матч второй лиги первенства России Тюмень - Зенит (Ижевск), сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Пожелание может быть адресовано игроку, тренеру, врачу, видеооператору и так далее. Оно должно быть в горизонтальном формате и не более 30 секунд. При отправке на почту: market@fc-tyumen.ru указать имя.

Акция продлится до 20 декабря.

"Перед Новым годом опубликуем коллективное поздравление от наших болельщиков. Каждый из тех, кто войдёт в общий видеоролик, получит два пригласительных на футбольный матч, который запланирован на 2 апреля 2023 года. К ним добавим сертификат на горячий чай и программку к этой игре", - рассказали в ФК "Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:37 23.11.2022Тюменцы за новогоднее поздравление футболистам получат билет на матч
10:04 23.11.2022В Тюмени покататься на лыжах можно по шести адресам 
09:41 23.11.2022Спортсмены из ДНР станут гостями турнира по керлингу на колясках в Тюмени
08:27 23.11.2022В Тюмени назовут лучших атлетов