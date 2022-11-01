Более 800 тюменцев получили медпомощь в областной психиатрической больнице с начала года

| Фото: группа ОКПБ ВКонтакте | Фото: группа ОКПБ ВКонтакте

Более 800 тюменцев получили медпомощь в дневном стационаре областной клинической психиатрической больницы за 10 месяцев этого года. Лечение проходит в форме когнитивно-поведенческой терапии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Это универсальный метод, он направлен на решение конкретной проблемы и получения определенного результата", - говорит заведующая дневным стационаром, врач-психиатр Ольга Молина.

Еще одним успешным методом работы с пациентами стали школы здоровья. За 10 месяцев занятия посетили 225 человек. А с августа специалисты отделения запустили новое направление – Школа здоровья для родственников и пациентов "Горизонт здоровья". Новизна заключается в том, что теперь консультацию могут получить не только пациенты дневного стационара, но и их родственники.

На базе дневного стационара больницы работают полипрофессиональные бригады специалистов медицинского и немедицинского профилей. Так, специалисты по социальной работе, входящие в состав бригад, проводят множество тренингов для пациентов, например "Адаптационные тренинги", которые направлены на помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями.