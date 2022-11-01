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В Калининском округе Тюмени благоустроят девять дворов в 2023 году

Экономика, 17:14 22 ноября 2022

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Девять дворовых территорий обновят у 13 многоквартирных домов в Калининском округе Тюмени в 2023 году. Они отобраны для включения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019 – 2025 годы" из 42 предложений жителей, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

"В 2020 году управа округа получила от горожан 26 предложений на благоустройство дворовых территорий в 2022 году. Исходя из финансирования, в текущем году было отремонтировано 10 дворов у 14 домов. В 2021 тюменцы подали уже 33 предложения", - рассказал исполняющий обязанности руководителя управы КАО Олег Савчук.

С 3 октября по 1 ноября управы приняли более 160 предложений от тюменцев о включении дворовых территорий в муниципальную программу для проведения благоустройства в 2024 году.

В 2022 году благоустроенные дворы получили жители 55 многоэтажек Тюмени.

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# благоустройство дворов , национальный проект Комфортная среда

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