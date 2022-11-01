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Тюменцы могут помочь подопечным "Милосердия" теплыми вещами и зимней обувью

Общество, 10:48 23 ноября 2022

Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте | Фото: Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте

Теплые зимние вещи и обувь могут привезти неравнодушные тюменцы подопечным центра помощи "Милосердие". Учреждение примет любую помощь, о чем сообщает на своей странице в соцсети.

В центре действуют четыре отделения, в которых проживают нуждающиеся люди: бездомные, брошенные бабушки и дедушки, одинокие мамы с детьми и бывшие заключенные. И всем им нужна теплая одежда.

В учреждение на ул. Коммунистической, 70 можно привезти новые и бывшие в употреблении куртки, штаны, шапки, валенки, сапоги и ботинки, а также женские и детские вещи. Помочь также можно через сайт.

Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте | Фото: Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень ВКонтакте

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# благотворительность , одежда , центр Милосердие

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