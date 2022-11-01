Теплую обувь отправили участникам спецоперации тюменские пожарные
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Теплую обувь, способную выдерживать низкую температуру и интенсивные нагрузки, отправили тюменские пожарные и спасатели военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"Помощь воинам уже сегодня отправилась в одно из подразделений, где вскоре будет передана адресатам", – сообщили в ведомстве.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области продолжают активно участвовать в акциях и мероприятиях по поддержке и оказанию помощи военнослужащим-участникам СВО.