  • 22 ноября 202222.11.2022вторник
  • USD60,7379
    EUR62,1245
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Теплую обувь отправили участникам спецоперации тюменские пожарные

Общество, 18:24 22 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Теплую обувь, способную выдерживать низкую температуру и интенсивные нагрузки, отправили тюменские пожарные и спасатели военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Помощь воинам уже сегодня отправилась в одно из подразделений, где вскоре будет передана адресатам", – сообщили в ведомстве.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области продолжают активно участвовать в акциях и мероприятиях по поддержке и оказанию помощи военнослужащим-участникам СВО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:38 22.11.2022Тюменский проект "ДСК 500" лидирует в конкурсе "Лидеры развития инфраструктуры"
21:04 22.11.2022Тюменская студентка Эвелина Комарова победила в конкурсе "Большая перемена"
20:52 22.11.2022Продукты, теплую одежду и газовые горелки отправили мобилизованным из Сладковского района
19:25 22.11.2022В Тюмени Роспотребнадзор совершил первый профилактический визит во "Вкусно - и точка"