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Спектакль "Эра потолков" представит в тюменском "Космосе" танцевальный театр 35+

Общество, 08:14 24 ноября 2022

vk.com/festivalsoma

Спектакль "Эра потолков" представит в МТЦ "Космос" танцевальный театр 35+ Мастерской современного танца, художественный руководитель Александра Балецкая, 3 декабря, начало в 20 часов. Проект постановки признан победителем Шоу-кейс 2022 года, сообщает "Космос".

Как рассказала автор спектакля, хореограф-режиссер Александра Балецкая, "Эра потолков" - это союз тюменских талантов.

"Тюменский композитор Алексей Рожнов написал музыку, дизайнер крупнейших проектов Тюменской области Виталий Лазаренко создал афишу к данной работе. Топовая баттловая танцовщица страны Полина Чипа создала костюмы для артистов", - говорит она.

Александра Балецкая объединила две группы мастерской в одну смелую труппу и создала экспериментальный проект, который был приглашенным участником на театральных и танцевальных фестивалях в рамках гостевой программы города и области.

"Спектакль - эмоция, спектакль - факт, спектакль - смелость сегодняшнего искусства!" - так характеризует постановку Балецкая.

Билеты можно приобрести по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

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# МТЦ Космос , хореография

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