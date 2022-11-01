Проголосовать за Новый Уренгой на конкурсе "Молодежная столица России" можно 23 ноября

| Фото: из сообщества "VisitYamal | Туристический гид по Ямалу" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "VisitYamal | Туристический гид по Ямалу" во ВКонтакте (архив)

Финальное голосование конкурса "Молодежная столица России" стартует 23 ноября. В числе семи городов поборется Новый Уренгой.

"До начала заключительного выпуска нашего грандиозного шоу "Молодежная столица России" остались считанные часы. Именно сегодня все семь городов-финалистов встретятся лицом к лицу и запустят народное голосование", — сообщили в Росмолодежи.

Заявиться на конкурс "Молодежная столица России" мог любой город страны вне зависимости от численности. Заявки подали 59 населенных пунктов. В шорт-лист вошли: Красноярск, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. В сообществе Росмолодежи во ВКонтакте организовали прямые эфиры, на которых подписчиков познакомили с претендентами на победу. Так, в Новом Уренгое насчитывается 41 молодежное и 52 добровольческих объединения. В распоряжении местных жителей 19 спортивных и 10 культурных учреждений. На сегодня здесь реализовали 92 молодежных проекта.

Народное голосование продлится до 1 декабря. Интернет-пользователи выберут победителя из топ-5 городов. В декабре пройдет торжественное награждение победителей. Мэра города-победителя наградят на премии "Время молодых". Титул присуждается на год.

Город, который признают победителем, сможет проводить на своей территории проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также будет установлен арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, другие элементы благоустройства.