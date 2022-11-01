Проголосовать за Новый Уренгой на конкурсе "Молодежная столица России" можно 23 ноября
Финальное голосование конкурса "Молодежная столица России" стартует 23 ноября. В числе семи городов поборется Новый Уренгой.
"До начала заключительного выпуска нашего грандиозного шоу "Молодежная столица России" остались считанные часы. Именно сегодня все семь городов-финалистов встретятся лицом к лицу и запустят народное голосование", — сообщили в Росмолодежи.
Заявиться на конкурс "Молодежная столица России" мог любой город страны вне зависимости от численности. Заявки подали 59 населенных пунктов. В шорт-лист вошли: Красноярск, Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. В сообществе Росмолодежи во ВКонтакте организовали прямые эфиры, на которых подписчиков познакомили с претендентами на победу. Так, в Новом Уренгое насчитывается 41 молодежное и 52 добровольческих объединения. В распоряжении местных жителей 19 спортивных и 10 культурных учреждений. На сегодня здесь реализовали 92 молодежных проекта.
Народное голосование продлится до 1 декабря. Интернет-пользователи выберут победителя из топ-5 городов. В декабре пройдет торжественное награждение победителей. Мэра города-победителя наградят на премии "Время молодых". Титул присуждается на год.
Город, который признают победителем, сможет проводить на своей территории проекты, входящие в экосистему Росмолодежи. Также будет установлен арт-объект, являющийся символом молодежной столицы России, другие элементы благоустройства.