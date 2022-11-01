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Студентов-лингвистов учат технике перевода на примере деревянной резьбы тюменских мастеров

Общество, 15:58 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приёмам и техникам устного перевода учат студентов-лингвистов ТюмГУ на элективе "Последовательный перевод". Особую сложность представляет перевод видов деревянной резьбы тюменских мастеров.

По информации пресс-службы вуза, группе начинающих переводчиков помогает экскурсовод, мастер резьбы по дереву, известный краевед и коллекционер Святослав Шитов. Он продемонстрировал студентам свои работы на ставнях и воротах домов города и подробно рассказал о символах, выточенных из дерева. Каждая объемная фигура имеет свое социальное или сакральное значение.

Студенты также больше узнали и об истории Тюмени. Экскурсовод Наталья Войткевич подробно рассказала будущим переводчикам о том, как город развивался, что и как влияло на процесс словообразования, культуру и об обычаях местных народностей. Гид поведала о традиционных блюдах сибиряков, различных травах и растениях в сибирской тайге.

Автор электива, доцент кафедры немецкой филологии Надежда Кантышева разработала курс для подготовки специалистов, способных обеспечить высококачественный перевод в разных тематических сферах при информационном обмене между представителями разных стран и культур.

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# деревянное зодчество , иностранные языки , студенты , ТюмГУ

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