Ввод индивидуальных жилах домов в Тюменской области в 2022 году превысит 1 млн кв. метров

Второй год в Тюменской области доля частных домов составляет почти половину от всего вводимого жилья. Рынок ИЖС, по оценке специалистов, стабильно растёт.

Как сообщает Главное управление строительства, если в 2021 году было введено 800 тыс. кв. метров ИЖС, то на первое ноября 2022 года ввод ИЖС составил 895 тыс. кв. метров.

"А по итогам года он превысит один миллион квадратных метров", - сообщил замначальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв, который принял участие в круглом столе на площадке РБК.

Эксперт называл несколько причин растущего спроса на загородное жильё. Это ковидные ограничения, программа социальной газификации, возможность упрощённой регистрации прав на построенные объекты и развитие ипотечных программ.

Анализ принимаемых Минстроем РФ решений позволяет говорить о том, что ИЖС в перспективе будет составлять конкуренцию девелоперам в сфере многоквартирного домостроения.