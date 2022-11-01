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В Тюмени каток на Масловском взвозе станет больше на 600 квадратных метров

Общество, 16:25 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заливка катков началась в районе мультицентра "Контора пароходства" и у моста Влюбленных в Тюмени. Их общая площадь составит 4 тыс. 400 кв. м.

По информации городского комитета по связям с общественностью и СМИ, по периметру ледовой арены у Масловского взвоза установлено 14 шестиметровых мачт. Между и над ними натянут световые гирлянды. Площадь этой ледовой арены составит 2 тыс. 400 кв. м, по сравнению с прошлым годом она увеличится на 600 кв. м.

Каток у моста Влюбленных планируется залить в прежних границах. Сейчас там ведутся работы по установке ограждения, укладке деревянного тротуара и формированию снежного основания.

Планируется, что при условии устойчивой минусовой температуры первых гостей катки готовы будут принять в середине декабря.

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# каток , набережная Туры

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