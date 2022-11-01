  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сотрудница клининга в Тобольске ограбила хозяина квартиры

Происшествия, 22:23 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотовые телефоны хозяина квартиры, в которой она прибирала, похитила жительница Тобольска, оказывающая услуги клининга.

59-летний мужчина обратился в дежурную часть городского отдела полиции с сообщением о краже двух телефонов и денежных средств с банковского счета. Он пояснил, что через объявление в одном из мессенджеров нашел женщину, оказывающую услуги по уборке квартиры. На следующий день гражданка вернулась за забытыми вещами, и хозяин квартиры предложил составить ему компанию для распития алкогольных напитков. В ходе застолья, когда потерпевший отвлекся, женщина похитила лежавшие на мебели телефоны.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 33-летняя тоболячка. Женщину задержали. Она свою вину признала и пояснила, что с помощью короткой комбинации перевела с банковского счета потерпевшего 2 тыс. 500 рублей на счет знакомого, а гаджеты продала на улице за 2 тыс. рублей, сообщает сообщает МО МВД России "Тобольский".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с банковского счёта". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:47 23.11.2022Трех нарушителей выявили тюменские испекторы по время сплошной проверки по детским перевозкам 
22:23 23.11.2022Сотрудница клининга в Тобольске ограбила хозяина квартиры
15:46 23.11.2022Жителя Тюменской области, избившего подругу, отправили в колонию
14:37 23.11.2022За гибель ребенка в детском саду Тобольска будут судить воспитателя