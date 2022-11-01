Тюменской молодежи помогут в реализации проектов в сфере культуры и искусства

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте (архив) | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте (архив)

Проект "Другое дело", в котором молодежи Тюменской области будут помогать с реализацией идей в сфере культуры и искусства, запустила президентская платформа "Россия – страна возможностей" в партнерстве с "Конторой пароходства".

Как сообщают организаторы, участники регистрируются в приложении и выполняют задания. Так, ребятам предлагают побыть волонтерами в киноклубе, на маркете современного искусства "Артчоус" или на уличной площадке. Всего к проекту присоединилось уже более 250 партнеров. За помощь тюменцам начисляют баллы, которые они могут обменять на бонусы от партнеров.

В числе подарков – билеты на различные выставки и мероприятия, консультация от команды мультицентра, которая прокачает молодых авторов и поможет им в реализации их проектов из сфер креативных индустрий и улучшения городской среды. Баллы пользователи также могут обменять на профессиональные стажировки в ведущих компаниях, путешествия в уникальные места нашей страны, полезные книги и обучающие курсы, встречи с известными людьми, возможность участвовать в больших спортивных и культурных мероприятиях, сувениры от партнеров и многое другое.

"Уверен, консультации и экспертное сопровождение помогут не только самим участникам в реализации их идей, но и городу в целом", – отметил руководитель программы развития "Другое дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Кирилл Хвиль.