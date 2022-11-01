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Новый флюорограф в больнице с. Казанское позволит принимать в три раза больше пациентов

Общество, 17:45 24 ноября 2022

пресс-службы областной больницы № 14 | Фото: пресс-службы областной больницы № 14

Новый флюорографический цифровой аппарат "ПроСкан-7000" поступил в областную больницу № 14 с. Казанское. Оборудование приобретено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба больницы.

По словам врача-рентгенолога Алексея Барабанщикова, "ПроСкан-7000" - это современный малодозовый сканирующий цифровой флюорограф, который позволит принимать в три раза больше пациентов.

"В среднем за год в нашей больнице проводится около 10 тысяч флюорографических исследований. Установка нового флюорографа позволит увеличить пропускную способность кабинета до 60 снимков в час, в то время как предыдущий флюорограф делал 20 снимков в час. Радует, что в районные больницы приобретается качественное современное оборудование, позволяющее выявлять различные патологии на ранней стадии", - добавил он.

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