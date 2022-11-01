Суд оставил в СИЗО тюменку, похитившую с подельниками 561 млн рублей из банка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До мая следующего года проведет в СИЗО Инесса Бранденбург, похитившая в составе организованной группы 561 млн рублей из хранилища банка, в котором работала, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кража произошла в 2018 году, похитительнице тогда удалось уехать из страны. Трое участников хищения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Обвиняемую задержали в Испании в сентябре 2021 г., откуда ее экстрадировали в Россию в июле 2022 г.

На предварительном слушании, которое прошло в Калининском районном суде Тюмени 24 ноября, подсудимой продлили меру пресечения на период судебного разбирательства до 13 мая 2023 г.

Первое судебное заседание будет назначено в ближайшее время.