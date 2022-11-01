  • 24 ноября 202224.11.2022четверг
  • USD60,5043
    EUR62,2850
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер северо-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Студенты ТИУ смогут проходить практику с последующим трудоустройством в "Газпром добыча Надым"

Экономика, 19:23 24 ноября 2022

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Руководители Тюменского индустриального университета и "Газпром добыча Надым" компании и вуза подписали соглашение о создании в Тюменском индустриальном университете Газпром-группы. В нее войдут 15 студентов профильных направлений подготовки, которые смогут проходить практику с предоставлением рабочего места на предприятии. А после окончания вуза им гарантировано трудоустройство в компании, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Тюменский индустриальный университет всегда был базовым для нашего предприятия. Сегодня 25 процентов специалистов общества, это выпускники ТИУ, ежегодно порядка 60 студентов проходят у нас производственную практику, еще около 50 человек обучаются по целевому направлению. Наше предприятие быстро развивается, мы заинтересованы в кадрах – хороших специалистах, талантливых молодых людях, поэтому соглашение - это только первый шаг. Есть еще ряд идей, которые в будущем будут реализованы", - отметил генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников.

По словам ректора ТИУ Вероники Ефремовой для будущих молодых специалистов, это хорошая возможность легко пройти адаптацию и влиться в трудовой коллектив, оставаясь при этом в Тюменской области.

"Я благодарю нашего индустриального партнера за открытый диалог. Мы готовы внимательно прислушиваться к пожеланиям работодателя и перестраивать наши образовательные программы с учетом требований современного производства", - подчеркнула ректор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Газпром , практика , студенты , ТИУ , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 24.11.2022В Тюменской области на аукцион выставили три лесных участка на 49 лет аренды
19:36 24.11.2022В ходе рейда энергетики выявили 16 незаконных подключений к сетям в Тюменском районе
19:23 24.11.2022Студенты ТИУ смогут проходить практику с последующим трудоустройством в "Газпром добыча Надым"
18:57 24.11.2022Владимир Якушев: между УФО и Узбекистаном большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей