Студенты ТИУ смогут проходить практику с последующим трудоустройством в "Газпром добыча Надым"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Руководители Тюменского индустриального университета и "Газпром добыча Надым" компании и вуза подписали соглашение о создании в Тюменском индустриальном университете Газпром-группы. В нее войдут 15 студентов профильных направлений подготовки, которые смогут проходить практику с предоставлением рабочего места на предприятии. А после окончания вуза им гарантировано трудоустройство в компании, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Тюменский индустриальный университет всегда был базовым для нашего предприятия. Сегодня 25 процентов специалистов общества, это выпускники ТИУ, ежегодно порядка 60 студентов проходят у нас производственную практику, еще около 50 человек обучаются по целевому направлению. Наше предприятие быстро развивается, мы заинтересованы в кадрах – хороших специалистах, талантливых молодых людях, поэтому соглашение - это только первый шаг. Есть еще ряд идей, которые в будущем будут реализованы", - отметил генеральный директор ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников.

По словам ректора ТИУ Вероники Ефремовой для будущих молодых специалистов, это хорошая возможность легко пройти адаптацию и влиться в трудовой коллектив, оставаясь при этом в Тюменской области.

"Я благодарю нашего индустриального партнера за открытый диалог. Мы готовы внимательно прислушиваться к пожеланиям работодателя и перестраивать наши образовательные программы с учетом требований современного производства", - подчеркнула ректор.