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Тюмень вошла в десятку популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы

Общество, 12:08 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень - в десятке популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы в 2022 году. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

На первом месте из десяти Москва, где насчитывается 21 % всех броней. На втором - Санкт-Петербург, а на третьем ― Сочи, где 20 % и 11 % броней соответственно. Тюмень заняла 7 место. По данным сервиса, в среднем матери с детьми планируют пробыть в городе три дня. Средняя стоимость ночи составит более 3 тыс. рублей.

Напомним, в Тюменской области действует программа лояльности "Сибирское гостеприимство", по ней 33 ресторана, 18 гостиниц, пять SPA-салонов и бань предлагают гостям региона скидки в размере от 5 до 15 %.

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# дети , зимние каникулы , путешествия

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