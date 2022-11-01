Тюмень вошла в десятку популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень - в десятке популярных направлений для мам с детьми на зимние каникулы в 2022 году. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

На первом месте из десяти Москва, где насчитывается 21 % всех броней. На втором - Санкт-Петербург, а на третьем ― Сочи, где 20 % и 11 % броней соответственно. Тюмень заняла 7 место. По данным сервиса, в среднем матери с детьми планируют пробыть в городе три дня. Средняя стоимость ночи составит более 3 тыс. рублей.

Напомним, в Тюменской области действует программа лояльности "Сибирское гостеприимство", по ней 33 ресторана, 18 гостиниц, пять SPA-салонов и бань предлагают гостям региона скидки в размере от 5 до 15 %.