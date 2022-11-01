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Тюменские школьники еще успевают подать заявку на конкурс "Высший пилотаж" 

Общество, 08:14 28 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявки на конкурс "Высший пилотаж" принимают до 1 декабря. Площадка проведения - Физико-математическая школа Тюменской области. По информации регионального центра "Новое поколение", участие в нем позволяет реализовать творческий потенциал, дает опыт публичных выступлений, развивает навыки и профессиональные компетенции, необходимые для исследовательской и проектной деятельности.

Победители и призёры конкурса получат преференции при поступлении в вуз.

Заявки открыты по восьми направлениям: лингвистика, химия, биология, экономика, физика, математика, технические и инженерные науки, сomputer science.

Подать заявку можно по ссылке. Работы принимают на почту: org@fmschool72.ru.

Подробности о конкурсе здесь.

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# ФМШ Тюменской области , школьники

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