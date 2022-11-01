Тюменские школьники еще успевают подать заявку на конкурс "Высший пилотаж"
Заявки на конкурс "Высший пилотаж" принимают до 1 декабря. Площадка проведения - Физико-математическая школа Тюменской области. По информации регионального центра "Новое поколение", участие в нем позволяет реализовать творческий потенциал, дает опыт публичных выступлений, развивает навыки и профессиональные компетенции, необходимые для исследовательской и проектной деятельности.
Победители и призёры конкурса получат преференции при поступлении в вуз.
Заявки открыты по восьми направлениям: лингвистика, химия, биология, экономика, физика, математика, технические и инженерные науки, сomputer science.
Подать заявку можно по ссылке. Работы принимают на почту: org@fmschool72.ru.
Подробности о конкурсе здесь.