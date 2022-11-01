Тюменцам о профилактике ВИЧ расскажут по горячей линии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции работает с 25 ноября по 5 декабря. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области принимают звонки по телефонам: 8 (3452) 20-34-47, 69-67-85.

По информации ведомства, на вопросы тюменцев будут также отвечать в региональном центре гигиены и эпидемиологии по телефону: 8 (3452) 68-48-94.

Специалисты проконсультируют жителей области по вопросам профилактики заболевания и безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование, а также расскажут, какова эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе.