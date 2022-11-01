Тюменский "Рубин" одержал победу над "Югрой" по буллитам

| Фото: rubinhc.ru | Фото: rubinhc.ru

Встреча хоккеистов "Рубина" и "Югры" завершилась победой тюменцев по буллитам: 3:2.

Как сообщает пресс-служба ХК "Рубин", счет в первом отрезке матча не был открыт. Во втором периоде атаки были быстрые, острые. Иногда хоккеисты не попадали по шайбе с убойной позиции, иногда вратари творили чудеса.

Первая шайба зафиксирована на 23 минуте. Влетела она в ворота Егора Назарова. Спустя почти 10 минут Кирилл Кошурников заставил расстроиться голкипера "Югры". Нападающий "Рубина" забил красиво, обыграв всех.

Третий период подарил болельщикам бурю эмоций. Гол в ворота "Рубина" случился на 44 минуте. Иван Козлов оформил дубль.

А вот шайба в ворота "Югры" залетела на 51–ой минуте. Авторство записали на Никиту Мокина. Но по факту это был автогол. Так бывает, когда теряешь концентрацию. Счет стал 2:2 .

В овертайме тренерский штаб "Югры" вместо Сохатского выпустил на лед четвертого полевого. Три с половиной минуты хозяева играли в большинстве с пустыми воротами.

Тюменцы все силы бросили на защиту собственных ворот.

Буллиты остались за "Рубином". Назаров не пропустил, а Кошурников и Чемерикин все сделали правильно.

"Это был интересный матч, мы довольны результатом. Смогли переломить ход игры, в последнее время нам в овертаймах и на буллитах не везло. "Югра" - лидер. Наши матчи всегда проходят в борьбе. По накалу и вовсе это было похоже на игру плей-офф. Начали хорошо, а потом невовремя удалялись, и инициатива перешла к хозяевам льда. Далее потихонечку возвращали преимущество и добились победы", - прокомментировал главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.