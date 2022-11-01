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Жители УФО с начала 2022 года взяли ипотечных кредитов на сумму 354 млрд рублей

Общество, 15:07 25 ноября 2022

asi.ru

354 млрд рублей - сумма ипотечных кредитов, выданных банками в регионах УФО с начала года. Жители уральских регионов активно вкладывают средства в покупку жилья и в новостройках. Об этом на встрече с полномочным представителем президента Владимиром Якушевым сообщил глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

"В сегменте розничного кредитования, в частности ипотеки, в начале года на фоне повышения ключевой ставки наблюдалось охлаждение спроса, -пояснил он. - С понижением ставок объем кредитования начал восстанавливаться. За десять месяцев этого года банки выдали в регионах Уральского федерального округа ипотечных кредитов на 354 млрд рублей".

Банковский сектор, по словам Владимира Якушева, – одна из самых слаженных сфер экономики. Он оперативно реагирует на вызовы и эффективно решает поставленные задачи.

"В начале года, с ужесточением санкционного давления крайне важно было обеспечить финансовую стабильность бизнесу, - подчеркнул он. - Сохранить проекты в сфере строительства жилья и рынок ипотечного кредитования. После объявления частичной мобилизации на первый план вышли вопросы по кредитным обязательствам мобилизованных и членам их семей. Каждая из этих тем прорабатывалась оперативно и качественно, при активном участии банковского сообщества. Очень важно, чтобы сектор сохранял эту сыгранность и продолжал действовать сообща. Такой подход обеспечит устойчивость финансовой системы и даст стимул для развития экономки".

Рустэм Марданов рассказал также о мерах поддержки, реализуемых в условиях санкций через финансовый сектор. В марте–сентябре в УФО банки реструктурировали 69 тыс. кредитов граждан на 29 млрд рублей. Предприятиям МСП – 6,8 тыс. кредитов на 60 млрд рублей. Большая часть реструктуризаций кредитов граждан, как и в целом по стране, проводилась по собственным программам банков. Предприятий МСП – в рамках закона о кредитных каникулах, который действовал с марта по сентябрь 2022 года.

Сейчас кредитными каникулами могут воспользоваться участники специальной военной операции. Заявление на предоставление отсрочки по выплате кредитов или займов можно подать до конца 2023 года.

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# Владимир Якушев , кредиты , Рустэм Марданов

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