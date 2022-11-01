На Обходе Тюмени ограничено движение из-за устройства пришовных зон

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Устройство пришовных зон на мосту через Туру в районе п. Яр ведет подрядная организация. Движение частично ограничено по одной полосе со стороны Лесобазы в направлении трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов рассказал, что из-за повышенной интенсивности движения на обходе образуется колея, которую необходимо устранить.

"В районе деформационного шва, который изготовлен из металла, появляется ступенька, что доставляет неудобства при проезде. Мы выполним пришовные зоны из полимербетона. Это повысит сроки службы деформационных швов", - пояснил он.

Работы на внешней стороне кольцевой по графику завершат 5 декабря. Пришовные зоны на встречном направлении установят с 6 по 18 декабря. Сроки могут быть сокращены.