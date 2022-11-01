Многодетных тюменок из движения "Юнона" поздравили с Днем матери

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участниц регионального общественного движения многодетных и успешных мам "Юнона" поздравили с наступающим Днем матери. На торжественном собрании со словами благодарности к ним в видеоформате обратился губернатор Тюменской области Александр Моор:

"Низкий поклон матерям за терпение и мудрость, чуткие сердца и заботливые руки. В 2006 году в регионе учреждена медаль "Материнская слава" — символ общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей пять и более детей. Этой награды уже удостоены 408 жительниц нашей области. Особые слова благодарности — мамам, воспитавшим воинов, мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту".

Лидер "Юноны" Ольга Кийко рассказала об одном из основных проектов движения. Это общественные уроки в старших классах, посвященные популяризации материнства. С ребятами беседуют о семейных ценностях, женщины делятся личными историями успеха. Еще один важный проект помогает многодетным жительницам региона самореализоваться, в том числе через самозанятость.

Воспитывать несколько детей — очень важный и нелегкий общественно полезный труд. Так считает депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", предприниматель Алексей Салмин.

По его мнению, работодатели нередко совершают ошибку, отказывая многодетным мамам в трудоустройстве. Они гораздо более ответственно относятся к порученному делу, к такому выводу Алексей Салмин пришел по опыту в собственной компании. Государственная поддержка многодетных семей на федеральном и региональном уровнях должна быть усилена, особенно в направлении улучшения жилищных условий, убежден он.

Региональное общественное движение "Юнона" объединяет 530 матерей из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Увата и других муниципалитетов.

В Тюменской области насчитывается более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности свыше 100 тысяч детей.