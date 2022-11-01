  • 27 ноября 202227.11.2022воскресенье
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -20..-22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Ишимские медики извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело

Общество, 09:08 27 ноября 2022

Областная больница №4 Ишима (архив) | Фото: Областная больница №4 Ишима (архив)

Фитобезоар - специфическое инородное тело, образующееся из неперевариваемых растительных остатков, извлекли из кишечника 12-летней девочки врачи областной больницы №4 в Ишиме.

Фитобезоары образуются при употреблении в пищу кожицы, косточек, кожуры ягод и фруктов, сообщает пресс-служба больницы.

В больницу ребенка с болями в животе доставила бригада скорой помощи. При поступлении врачи обнаружили опухоль в толстой кишке. Ультразвуковое обследование показало образование размером 12 на 7 см, а компьютерная томография помогла определить его как фитобезоар.

Для удаления провели диагностическую эндоскопию. Хирург-эндоскопист Фарход Гиясов частично раздробил щипцами инородное тело, оставшаяся часть вышла естественным путем. Для дальнейшего лечения и наблюдения ребенка перевели в хирургическое отделение. Перистальтика кишечника не нарушилась. Спустя неделю девочку выписали, ее здоровью ничего не угрожает.

Как отмечает врач-хирург Фарход Гиясов, это – результат своевременного обращения за медицинской помощью.

"Этот случай мог бы закончиться не так благоприятно, - рассказывает доктор Фарход Гиясов. – В моей практике была ситуация, когда, для удаления волосяного комка (трихобезоара) пришлось выполнять хирургическую полостную операцию. Безобидная, на первый взгляд, привычка - жевать волосы, привела к рубцу и серьезной потере здоровья".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , Ишим , ребенок , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:08 27.11.2022Ишимские медики извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело
18:20 26.11.2022Тест по истории Великой Отечественной войны напишут тюменцы
18:00 26.11.202227 ноября - события дня
17:35 26.11.2022Тюменцам рассказали, где найти деньги на создание своего фильма