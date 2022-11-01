Ишимские медики извлекли из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело

| Фото: Областная больница №4 Ишима (архив) | Фото: Областная больница №4 Ишима (архив)

Фитобезоар - специфическое инородное тело, образующееся из неперевариваемых растительных остатков, извлекли из кишечника 12-летней девочки врачи областной больницы №4 в Ишиме.

Фитобезоары образуются при употреблении в пищу кожицы, косточек, кожуры ягод и фруктов, сообщает пресс-служба больницы.

В больницу ребенка с болями в животе доставила бригада скорой помощи. При поступлении врачи обнаружили опухоль в толстой кишке. Ультразвуковое обследование показало образование размером 12 на 7 см, а компьютерная томография помогла определить его как фитобезоар.

Для удаления провели диагностическую эндоскопию. Хирург-эндоскопист Фарход Гиясов частично раздробил щипцами инородное тело, оставшаяся часть вышла естественным путем. Для дальнейшего лечения и наблюдения ребенка перевели в хирургическое отделение. Перистальтика кишечника не нарушилась. Спустя неделю девочку выписали, ее здоровью ничего не угрожает.

Как отмечает врач-хирург Фарход Гиясов, это – результат своевременного обращения за медицинской помощью.

"Этот случай мог бы закончиться не так благоприятно, - рассказывает доктор Фарход Гиясов. – В моей практике была ситуация, когда, для удаления волосяного комка (трихобезоара) пришлось выполнять хирургическую полостную операцию. Безобидная, на первый взгляд, привычка - жевать волосы, привела к рубцу и серьезной потере здоровья".