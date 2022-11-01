В Тюменской области более 95% случаев коронавируса приходится на штамм "омикрон"

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Более 95% случаев коронавируса в Тюменской области приходится на штамм "омикрон". Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в информационном центре правительства области.

Также она отметила, что случаев заражения новым штаммом коронавируса "цербер" в регионе не зафиксировано.

В целом на прошедшей неделе в области зарегистрировано 650 случаев заболевания COVID-19. При этом интенсивность эпидпроцесса – низкая. С 19 сентября фиксируется снижение заболеваемости, но последние две недели его темпы замедляются.