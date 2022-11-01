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Первый этап Кубка России по биатлону отменен из-за морозов

Спорт, 10:15 28 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске отменили из-за морозов. Следующий этап пройдет в Увате с 1 по 4 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.

Технический делегат IBU, главный судья первого этапа Кубка России Владислав Заикин рассказал, что таких морозов в Ханты-Мансийске в конце ноября не наблюдалось почти четверть века, с 1998 года. Поэтому обе гонки преследования на PARI Кубке России в Ханты-Мансийске 27 ноября были отменены.

Второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022-2023 г. в Увате пройдет в центре им. Александр Тихонова. Спортсмены сойдутся в индивидуальных гонках, спринтах и эстафетах. 1 декабря женщину пробегут 15 км, мужчины – 20 км. 3 декабря состоится спринт: женщины – 7,5 км, мужчины – 10 км. 4 декабря – сингл-микст и смешанная эстафета.

У Уватского района есть опыт в проведении подобного уровня мероприятий по биатлону: в 2017 году здесь прошел чемпионат России, а в 2018 – VII этап Кубка IBU.

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# биатлон , кубок России

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