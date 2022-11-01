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Второй этап Кубка России по биатлону пройдет в Увате

Спорт, 13:03 19 ноября 2022

ТГ-канал Вячеслава Елизарова

Второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022-2023 г. пройдет в Увате с 1 по 4 декабря. Спортсмены сойдутся в индивидуальных гонках, спринтах и эстафетах.

Как рассказал глава Уватского района Вячеслва Елизаров в своих соцсетях, местом встречи звезд российского биатлоны станут центр им. Александр Тихонова.

"В формате ВКС прошло очередное заседание организационного комитета с директором областного департамента физической культуры и спорта Евгением Владимировичем Хроминым и представителями Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Обсудили организационные вопросы, в том числе подготовку лыжной трассы и размещение спортсменов. Особое внимание уделили мерам безопасности при проведении массового мероприятия", - написал Елизаров.

ТГ-канал Вячеслава Елизарова

Кубок России состоит из VI зимних этапов, которые также примут Ханты-Мансийск, Тюмень, Рыбинск и Сочи. У Уватского района есть опыт в проведении подобного уровня мероприятий по биатлону: в 2017 году здесь прошел чемпионат России, а в 2018 – VII этап Кубка IBU.

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# биатлон , кубок России

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