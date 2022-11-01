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Многослойная одежда способна защитить от обморожения, уверены эксперты

Общество, 11:35 28 ноября 2022

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Одежда по погоде и принцип многослойности помогают избежать обморожения, уверены эксперты Роспотребнадзора.

Обморожение — это травма, вызванная холодом. Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжёлых случаях – к необратимым нарушениям.

Наибольшему риску холодовой травмы подвержены дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди.

К первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи.

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

"В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. Если тёплой воды нет, согреть поражённые участки, поможет тепло собственного тела, обмороженные кисти быстро отогреются под мышками", - говорят специалисты.

Если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, необходимо обратиться к медикам. Обмороженные участки нельзя растирать снегом и массировать, это только навредит.

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# инфографика , обморожение , Управление Роспотребнадзора

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