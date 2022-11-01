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В Тюменской области за посещение трех термальных источников дают подарки

Общество, 08:27 29 ноября 2022

vk.com/visittyumen | Фото: vk.com/visittyumen

Квест "Термальный круиз" с подарками от Visit Tyumen проходит в Тюменской области с 5 ноября по 4 декабря. Для того чтобы стать обладателем подарка, нужно посетить минимум три термальных источника, сообщают организаторы.

Источники-участники программы: "Тюменский", "Верхний Бор", "Фешенель", "ЛетоЛето", "Аван", "СоветSKY" , "Сосновый бор" и "Тайга". Отдыхающим напоминают о том, чтобы следили за тем, чтобы на билете было не менее трех наклеек.

"Не забывайте сохранять чеки, подтверждающие покупку билета на источник. До 25 декабря 2022 года билет с наклейками можно обменять на подарок от бренда: футболки, толстовки, полотенца, кружки, халаты и многое другое", - говорят в Visit Tyumen.

Подробнее о термальном сезоне здесь.

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# Visit Tyumen , термальный сезон

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