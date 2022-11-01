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На таможенном посту в Казанском пресекли вывоз 100 тонн незадекларированного зерна в Казахстан

Экономика, 15:36 28 ноября 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Вывоз 100 т зерна пресечен на таможенном посту в Казанском. Документы на партию по идентификации сельхозпродукции имели не подтвержденный статус, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Экспортеру, который не задекларировал свой товар, объявлено предостережение. Вместе с тем ведомство напоминает, что с 1 сентября 2022 г. все предприятия, осуществляющие производство, перевозку, реализацию, хранение, обработку, переработку и утилизацию зерна на внутреннем и внешнем рынках, в обязательном порядке должны вносить информацию о движении партий зерна в федеральную информационную систему "Зерно". Актуальная редакция документов здесь.

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# зерно , Россельхознадзор , экспорт

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