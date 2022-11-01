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Слет поисковых отрядов Тюменской области пройдет в "Энергетике"

Общество, 09:08 29 ноября 2022

областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Региональный слет поисковых отрядов региона "Нам доверена память" соберет участников в детском центре "Энергетик" с 1 по 4 декабря. Событие приурочено к 35-летию поискового движения Тюменской области и посвящено музейной деятельности, сообщает Тюменский областной поисковый центр им Артура Ольховского.

Эксперты по экскурсоведению, музееведению, реставрационной работе и продвижению музеев в медиапространстве проведут с ребятами теоретические и практические занятия.

По итогам образовательной программы поисковики подготовят онлайн-экскурсии по своим музейным выставкам ко Дню Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря. Активистам предстоит пройти игру "Поисковая тропа" - проверить свой уровень туристической подготовки и навыки поисковой работы.

Участниками слета станут также педагоги и учащиеся 22 тюменских школ, в которых в течение года были размещены уголки боевой славы. Там экспонировались предметы, найденные поисковиками на местах сражений Великой Отечественной войны.

Школьники и их наставники изучат основы музейной работы, историю Дня Неизвестного солдата, познакомятся с поисковым движением и вместе с экспертами разработают экскурсии по уголкам боевой славы в своих образовательных учреждениях.

Добавим, слет пройдет в рамках проекта "Тюменские поисковики – школам". Он победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

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# День Неизвестного Солдата , слет , тюменские поисковики

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