  • 28 ноября 202228.11.2022понедельник
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер южный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюмени полицейские сняли трех дебоширов с пассажирского поезда

Происшествия, 16:21 28 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину и двух женщин сняли в Тюмени с пассажирского поезда Новый Уренгой – Новосибирск за нарушение общественного порядка 27 ноября.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по УФО, транспортные полицейские установили троих нарушителей: две жительницы 1980 и 1983 годов рождения, одна из которых ранее была судима, а также ранее неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения. Все нарушители - из Омской области, официально нигде не трудоустроены.

Установлено, что компания следовала в одном вагоне поезда из Нового Уренгоя в Омск. Пассажиры на участке Салым – Демьянка нарушали общественный порядок, ругались, на замечания других пассажиров и работников поезда не реагировали. Согласно акту поездной бригады, нарушителям отказали в дальнейшем проезде.

На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# нарушения , поезд , транспортная полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 28.11.2022Житель Ялуторовска доверился знакомому и лишился дорогой иномарки
16:21 28.11.2022В Тюмени полицейские сняли трех дебоширов с пассажирского поезда
15:59 28.11.2022Микрофинансовая компания не доказала бездействие судебного пристава из Сладковского района
14:41 28.11.2022Двое тюменцев обратились в больницу с обморожениями за выходные дни