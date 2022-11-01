В Тюмени полицейские сняли трех дебоширов с пассажирского поезда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину и двух женщин сняли в Тюмени с пассажирского поезда Новый Уренгой – Новосибирск за нарушение общественного порядка 27 ноября.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по УФО, транспортные полицейские установили троих нарушителей: две жительницы 1980 и 1983 годов рождения, одна из которых ранее была судима, а также ранее неоднократно судимый мужчина 1989 года рождения. Все нарушители - из Омской области, официально нигде не трудоустроены.

Установлено, что компания следовала в одном вагоне поезда из Нового Уренгоя в Омск. Пассажиры на участке Салым – Демьянка нарушали общественный порядок, ругались, на замечания других пассажиров и работников поезда не реагировали. Согласно акту поездной бригады, нарушителям отказали в дальнейшем проезде.

На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".