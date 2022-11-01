В Тюменской области на 39 % увеличилось число госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 39 % увеличилось количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп в Тюменской области за минувшую неделю, с 28 ноября по 5 декабря. 74 % из них - дети 7-14 лет.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

На 25 ноября в регионе закрыто 97 классов в 28 школах по причине отсутствия более 20 % детей в связи с острыми респираторными инфекциями.

На сегодня привиты 850 тыс. человек, что составляет 55 % от численности населения Тюменской области.

По охвату прививками населения Тюменская область занимает второе место среди регионов РФ благодаря тому, что 200 тыс. доз вакцины от гриппа было закуплено за счет областного бюджета.